Il conflitto perenne seppellisce fatti e ragionamenti (Di giovedì 29 aprile 2021) È successo con l'ultimo video di Beppe Grillo. Le premesse per un dibattito diverso c'erano, ma la polemica politica e mediatica ha risucchiato tutto. Un cortocircuito che risale agli anni novanta.

Ultime Notizie dalla rete : conflitto perenne Il conflitto perenne seppellisce fatti e ragionamenti bastato poco, un giorno, forse appena qualche ora, per seppellire un dibattito " quello sulla violenza di genere " che non è riuscito a svilupparsi compiutamente neppure questa volta. Sui giornali, in ...

Le spese militari sfiorano i 2mila miliardi di dollari. Quelle italiane crescono del 7,5% ... tra cui un imponente programma di approvvigionamento di armi (iniziato nel 2017), il conflitto in ... giustificandolo con il perenne scontro con le Forze democratiche alleate. E, comunque, si trova al ...

Una nuova elettricità Francesco D’Abbraccio, Andrea Facchetti (a cura di), AI & Conflicts Volume 1, Krisis Publishing, Brescia [...] ...

