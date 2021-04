Giro Romandia | Colbrelli vince la seconda tappa

Advertising

TV7Benevento : Ciclismo: Giro Romandia, Colbrelli vince 2/a tappa e Dennis sempre leader... - RaiSport : ????? A #Colbrelli la 2ª tappa del #Giro di #Romandia Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di #Sagan, l'azzurro… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Romandia: Colbrelli vince la seconda tappa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Romandia: Colbrelli vince la seconda tappa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro di Romandia: Colbrelli vince la seconda tappa -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Romandia

L'azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) ha vinto in volata la seconda tappa deldi, La Neuveville - Saint Imier di 165 chilometri, battendo in volata il neozelandese Patrick Bevin e lo svizzero Marc Hirschi. Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di Peter Sagan, ...L'azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) ha vinto in volata la seconda tappa deldi, La Neuveville - Saint Imier di 165 chilometri, battendo in volata il neozelandese Patrick Bevin e lo svizzero Marc Hirschi. Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di Peter Sagan, ...Sonny Colbrelli è il vincitore della seconda tappa del Giro di Romandia (La Neuveville -Saint-Imier, 168 km), davanti a Patrick Bevin (Israel-Start Up Nation) e Marc Hirschi (UAE Team Emirates). E’ la ...L'azzurro Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius) ha vinto in volata la seconda tappa del Giro di Romandia, La Neuveville-Saint Imier di 165 chilometri, battendo in volata il neozelandese Patrick Bevin e ...