Covid, variante indiana: 24 positivi isolati a Fiumicino. L’Oms teme la tempesta perfetta (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Italia sbarra le frontiere a chi arriva dall'India, dal Bangladesh e anche dallo Sri Lanka. E' massima allerta per la variante indiana del Covid-19. A Fiumicino i controlli proseguono serrati e nell'ultimo volo proveniente da New Delhi 24 persone sono risultate positive, tra cui 2 membri dell'equipaggio. Forse contagiate dalla temibile mutazione che sta mettendo in ginocchio il gigante asiatico L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Italia sbarra le frontiere a chi arriva dall'India, dal Bangladesh e anche dallo Sri Lanka. E' massima allerta per ladel-19. Ai controlli proseguono serrati e nell'ultimo volo proveniente da New Delhi 24 persone sono risultate positive, tra cui 2 membri dell'equipaggio. Forse contagiate dalla temibile mutazione che sta mettendo in ginocchio il gigante asiatico L'articolo proviene da Firenze Post.

