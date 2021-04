Covid, riunione in Prefettura: sarà un primo maggio blindato a Napoli (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella mattinata odierna si è svolta, presso il palazzo di governo, una riunione di coordinamento interforze presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini con i vertici provinciali delle forze dell’ordine. L’annuncio in una nota della Prefettura. Nel corso della riunione “è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area metropolitana e disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto della normativa anticontagio, in particolare durante la giornata del 1° maggio, nella quale sono previste diverse manifestazioni in concomitanza con la ricorrenza della festa del lavoro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata odierna si è svolta, presso il palazzo di governo, unadi coordinamento interforze presieduta dal prefetto di, Marco Valentini con i vertici provinciali delle forze dell’ordine. L’annuncio in una nota della. Nel corso della“è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’area metropolitana e disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto della normativa anticontagio, in particolare durante la giornata del 1°, nella quale sono previste diverse manifestazioni in concomitanza con la ricorrenza della festa del lavoro”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

