Covid, 15 milioni per bonus a Seus e sanitari in prima linea (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera dalla Regione Siciliana alle risorse per erogare il nuovo bonus economico al personale sanitario in prima linea nelle misure di contenimento del Covid -19. E in particolare ai lavoratori della Seus 118 e ai dipendenti di “fascia A” del Servizio sanitario regionale. Si tratta di 15 milioni di euro, individuati dal governo Musumeci, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 29 aprile 2021) Via libera dalla Regione Siciliana alle risorse per erogare il nuovoeconomico al personaleo innelle misure di contenimento del-19. E in particolare ai lavoratori della118 e ai dipendenti di “fascia A” del Servizioo regionale. Si tratta di 15di euro, individuati dal governo Musumeci, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

