Birra Peroni celebra 175 anni con nuova grafica e blockchain (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Peroni celebra i suoi 175 anni con una nuova grafica, la tecnologia blockchain applicata alla sua filiera e una nuova campagna di comunicazione. Grandi cambiamenti quindi nell'identità visiva e nel suo posizionamento. Con l'utilizzo inoltre della tecnologia blockchain, per tracciare il malto 100% italiano della sua filiera, propone un nuovo dialogo al consumatore, parlando di qualità, sostenibilità e innovazione e facendosi portavoce di un messaggio che da sempre la contraddistingue: "Se Ci Unisce è Peroni". Il top management ha raccontato oggi il percorso fatto nei 175 anni di storia presso la sede del Museo Birra Peroni a Roma, luogo in cui è racchiusa la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) -i suoi 175con una, la tecnologiaapplicata alla sua filiera e unacampagna di comunicazione. Grandi cambiamenti quindi nell'identità visiva e nel suo posizionamento. Con l'utilizzo inoltre della tecnologia, per tracciare il malto 100% italiano della sua filiera, propone un nuovo dialogo al consumatore, parlando di qualità, sostenibilità e innovazione e facendosi portavoce di un messaggio che da sempre la contraddistingue: "Se Ci Unisce è". Il top management ha raccontato oggi il percorso fatto nei 175di storia presso la sede del Museoa Roma, luogo in cui è racchiusa la ...

Ultime Notizie dalla rete : Birra Peroni Birra Peroni celebra 175 anni con nuova grafica e blockchain Il top management ha raccontato oggi il percorso fatto nei 175 anni di storia presso la sede del Museo Birra Peroni a Roma, luogo in cui è racchiusa la storia di Peroni e le testimonianze tangibili ...

La birra Kozel debutta in Italia con una campagna multimediale. Online il 26% dell'investimento pubblicitario Birra Peroni porta sul mercato italiano il marchio di birra ceco Kozel , che con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti a livello globale è già presente in 48 paesi. Già dal lancio, Kozel sarà ...

Birra Peroni, 2 milioni ettolitri tracciabili in blockchain - In breve Agenzia ANSA Birra Peroni, on air da oggi nuova campagna 'Se ci unisce è Peroni' Roma, 29 apr. (Adnkronos) - La nuova campagna Peroni porta in vita i suoi valori più profondi e radicati nel suo Dna: il suo saper unire oltre ogni ...

Birra Peroni, 2 milioni ettolitri tracciabili in blockchain Tracciabilità in blockchain con certificazione digitale in etichetta su 2 milioni di ettolitri di Birra Peroni. Il consumatore italiano di fronte ad una bottiglia con il proprio smartphone potrà, infa ...

