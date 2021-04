Berlino, con l'ok Ema vaccini sopra i 12 anni per l'estate (Di giovedì 29 aprile 2021) Se non cambia la situazione e non succede "qualcosa di atipico" e se ci saranno le autorizzazioni, "i bambini sopra i 12 anni potranno essere vaccinati al più tardi nelle ferie estive" in Germania. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Se non cambia la situazione e non succede "qualcosa di atipico" e se ci saranno le autorizzazioni, "i bambinii 12potranno essere vaccinati al più tardi nelle ferie estive" in Germania. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlino con Berlino, con l'ok Ema vaccini sopra i 12 anni per l'estate Lo ha detto oggi il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino. Spahn ha spiegato che vaccinare i bambini farebbe "un'importante differenza". "Vediamo come fra i 6 e i 20 anni ...

Germania:infermiere,'terapie intensive piene, noi al limite' Lo ha detto Ricardo Lange, infermiere di terapia intensiva che oggi a Berlino ha rilasciato un'... Nel nostro lavoro si ha sempre a che fare con pazienti che muoiono, ma i pazienti Covid muoiono in ...

Berlino, con l'ok Ema vaccini sopra i 12 anni per l'estate ANSA Nuova Europa I negazionisti di Querdenken sorvegliati dall’intelligence tedesca Per l’Ufficio Federale per la Protezione della Costituzine il movimento è «ostile alla democrazia» e «pericoloso per la sicurezza dello Stato» ...

Berlino, con l'ok Ema vaccini sopra i 12 anni per l'estate Se non cambia la situazione e non succede "qualcosa di atipico" e se ci saranno le autorizzazioni, "i bambini sopra i 12 anni potranno essere vaccinati al più tardi nelle ferie estive" in Germania. (A ...

Lo ha detto oggi il ministro della Salute Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino. Spahn ha spiegato che vaccinare i bambini farebbe "un'importante differenza". "Vediamo come fra i 6 e i 20 anni ..."