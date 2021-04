Avio porta a compimento con successo volo VV18 di Vega

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Si chiude con unildi, l’ultima missione didalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese, che segna il ritorno aldel lanciatore dopo l’anomalia che hato alla fine prematura della missione VV17 a novembre 2020. Ilhato in orbita il satellite franceswe di nuova generazione Pléiades Neo 3, costruito da Airbus Defence and Space, insieme ad altri 5 microsatelliti, tra cui il Norsat 3 norvegese e 4 cubesat per gli operatori Eutelsat, Nanonics/Aurora Insight e Spire, grazie all’uso di un modulo derivato dall’adattatore SSMS già validato nella missione VV16 a settembre 2020. I satelliti hanno diverse applicazioni, incluse ...