Vierchowod: “Milan da quarto/quinto posto, Pioli l’ha portato in alto” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pietro Vierchowod, ex difensore rossonero, ha parlato del valore della rosa del Milan, elogiando il grande lavoro di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pietro, ex difensore rossonero, ha parlato del valore della rosa del, elogiando il grande lavoro di Stefano

Advertising

emmpad2 : RT @junews24com: Vierchowod sicuro: «Se la Juve continua così non entra in Champions» - - junews24com : Vierchowod sicuro: «Se la Juve continua così non entra in Champions» - - sportli26181512 : TMW Radio - Vierchowod: 'Il Milan da più di un mese e mezzo è tornata una squadra normale': Intervenuto ai microfon… - MilanNewsit : TMW Radio - Vierchowod: 'Il Milan da più di un mese e mezzo è tornata una squadra normale' - MCalcioNews : Vierchowod sul Milan: 'Per me era una squadra da 4°/5° posto. Tomori deve imparare a marcare'… -