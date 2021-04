Udine sotto le Stelle da venerdì 30 aprile 2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) “venerdì alle ore 18:00 riparte ufficialmente Udine sotto le Stelle”. Ad annunciarlo sono gli Assessori Maurizio Franz e Alessandro Ciani. “La decisione di riproporre Udine sotto le Stelle – precisa Franz – è stata dettata non solo dal successo dello scorso anno ma anche dai grandi sacrifici che sono stati richiesti in questi mesi alla categoria dei ristoratori e dei gestori di bar. Chiudendo alcune delle principali vie della città al traffico andremo a creare, dove non sono presenti, quegli spazi all’aperto che sono richiesti come condizione necessaria per la riapertura. Si inizia quindi venerdì alle 18:00, per proseguire fino a domenica sera, con via Poscolle e Largo Pecile, per allargare il perimetro nei prossimi fine settimana alle altre vie ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 28 aprile 2021) “alle ore 18:00 riparte ufficialmentele”. Ad annunciarlo sono gli Assessori Maurizio Franz e Alessandro Ciani. “La decisione di riproporrele– precisa Franz – è stata dettata non solo dal successo dello scorso anno ma anche dai grandi sacrifici che sono stati richiesti in questi mesi alla categoria dei ristoratori e dei gestori di bar. Chiudendo alcune delle principali vie della città al traffico andremo a creare, dove non sono presenti, quegli spazi all’aperto che sono richiesti come condizione necessaria per la riapertura. Si inizia quindialle 18:00, per proseguire fino a domenica sera, con via Poscolle e Largo Pecile, per allargare il perimetro nei prossimi fine settimana alle altre vie ...

