Traffico Roma del 28-04-2021 ore 15:30 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi a Roma Nord soliti incolonnamenti sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti Verso il raccordo a Fidene Traffico rallentato per un incidente in via Incisa in Val d’Arno all’altezza della stazione di Fidene sulla tangenziale soliti rallentamenti e code via San Giovanni da Corso Francia la Salaria e poi all’altezza di viale Castrense al Trionfale si rallenta proprio sulla Trionfale 3 via Giuseppe Barellai via della Stazione di Monte Mario verso via della Pineta Sacchetti rallentata anche quest’ultima all’altezza di Largo Agostino Gemelli alla Portuense Ci sono rallentamenti per un incidente in via della Magliana Nuova all’altezza di via Dei grottoni anche alla Borghesiana è un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord soliti incolonnamenti sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti Verso il raccordo a Fidenerallentato per un incidente in via Incisa in Val d’Arno all’altezza della stazione di Fidene sulla tangenziale soliti rallentamenti e code via San Giovanni da Corso Francia la Salaria e poi all’altezza di viale Castrense al Trionfale si rallenta proprio sulla Trionfale 3 via Giuseppe Barellai via della Stazione di Monte Mario verso via della Pineta Sacchetti rallentata anche quest’ultima all’altezza di Largo Agostino Gemelli alla Portuense Ci sono rallentamenti per un incidente in via della Magliana Nuova all’altezza di via Dei grottoni anche alla Borghesiana è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Ambulanti bloccano il Raccordo, Raggi: 'Una minoranza tiene in ostaggio i cittadini' 'Quanto sta accadendo oggi a Roma è inaccettabile. Una minoranza di ambulanti sta tenendo in ostaggio i cittadini bloccando il traffico sul grande raccordo anulare e in alcune piazze. Le vittime di questa prepotenza sono coloro ...

**Roma: pullman turistici vuoti, Codacons denuncia sindaca Raggi** I pullman turistici entrati in funzione a Roma lo scorso gennaio per implementare il trasporto pubblico della capitale "si sono rivelati un ... incrementando il traffico in città e l'inquinamento dell'...

Traffico Roma del 28-04-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Lidia Borzì, mettere al centro il lavoro dignitoso In occasione della Festa del lavoro del 1° maggio abbiamo intervistato Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma.

Cisterna, due donne ferite gravemente in un incidente stradale Grave incidente stradale su via Nettuno, nel Comune di Cisterna, all’altezza della chiesa di Olmobello. Due le donne gravemente ferite nello schianto frontale. Una ragazza di 20 anni ...

