Ross Brawn: la gara Sprint potrebbe essere abolita (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il capo della F1 Ross Brawn ha fatto capire che la gara Sprint dovrà convincere oppure sarà cestinata se il prodotto non corrisponderà al gradimento degli spettatori che guardano l'evento in Televisione. La gara Sprint non era piaciuta nemmeno ai piloti che avevano protestato ma si era vociferato che dal 2024 sarebbe stato introdotto come regola e non più come opzione. Arriva una marcia indietro? cerchiamo di capirlo insieme. La Formula 1 e quella "Z" che va a fondo Ross Brawn: che fine farà la gara Sprint? Il capo della Formula 1 Ross Brawn insiste che il campionato lascerà cadere la sua proposta di gara di qualificazione Sprint se ...

FerrariEssere : Ross Brawn ha detto che se la sprint race non funziona la tolgono da mezzo, Domenicali è tutto felice. Tu quoque Do… - ciccionocera00s : RT @antorendina: Ross Brawn ha detto che se la sprint race non funziona la tolgono da mezzo, Domenicali è tutto felice. Tu quoque Domenical… - motorboxcom : #F1, si parla ancora di #SprintQualifying. Ross #Brawn fa chiarezza sulle intenzioni future di #LibertyMedia… - Salvuss : #F1, si parla ancora di #SprintQualifying. Ross #Brawn fa chiarezza sulle intenzioni future di #LibertyMedia… - MARCO196913 : RT @antorendina: Ross Brawn ha detto che se la sprint race non funziona la tolgono da mezzo, Domenicali è tutto felice. Tu quoque Domenical… -

