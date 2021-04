Pres. Marsiglia: “Il club non è in vendita. Milik? Vuole restare” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pablo Longoria, Presidente dell’Olympique Marsiglia, ha parlato a proposito del futuro societario del club transalpino. Il patron dell’OM ha poi parlato in conferenza stampa anche del futuro di Arek Milik, prelevato a gennaio dal Napoli con la formula del Prestito con obbligo di riscatto. Queste le sue parole: “Il club non è in vendita. Certe voci sono messe in giro solo per destabilizzarci. Milik? Chi lo Vuole deve trattare con noi, non c’è nessuna promessa in caso di offerta di un grande club”, ha spiegato Longoria alla stampa francese. “L’intenzione del giocatore è di rinnovare con noi, qui è felice e non c’è alcuna possibilità che torni a Napoli”. Foto: Twitter uff. Marsiglia L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pablo Longoria,idente dell’Olympique, ha parlato a proposito del futuro societario deltransalpino. Il patron dell’OM ha poi parlato in conferenza stampa anche del futuro di Arek, prelevato a gennaio dal Napoli con la formula deltito con obbligo di riscatto. Queste le sue parole: “Ilnon è in. Certe voci sono messe in giro solo per destabilizzarci.? Chi lodeve trattare con noi, non c’è nessuna promessa in caso di offerta di un grande”, ha spiegato Longoria alla stampa francese. “L’intenzione del giocatore è di rinnovare con noi, qui è felice e non c’è alcuna possibilità che torni a Napoli”. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene ...

Advertising

BombeDiVlad : ???? Pres. #Marsiglia: '#Milik? Resta con noi' ??? 'Il club non è in vendita' #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato, Longoria (pres. Marsiglia): «Milik felice qui, vogliamo tenerlo e vuole rinnovare» - infoitsport : Pres. Marsiglia: 'Abbiamo opzione per l'acquisto di Milik, se paghiamo è tutto nostro' - sscalcionapoli1 : Pres. Marsiglia: 'Abbiamo opzione per l'acquisto di Milik, se paghiamo è tutto nostro' #calciomercato - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: Il presidente del #Marsiglia fa il punto sulla situazione di #Milik. -