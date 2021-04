Konami e Napoli: è arrivato il momento per un team eSport della SSCN (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’importante collaborazione chiusa dal Napoli con Konami è veramente un grande colpo per la SSCN. Aurelio De Laurentiis dopo la maglia firmata Marcelo Burlon, mette a referto un altro marchio di caratura mondiale. Konami Corporation è uno dei più grandi sviluppatori di videogame al mondo, un marchio storico che dà vita a titoli come PES tra i più giocati del globo, ma anche altri titoli diventati leggende nel mondo videoludico come Metal Gear e Castelvania. Basterebbe questo per far capire l’importanza dell’accordo chiuso tra Konami ed il Napoli. Ma da uomo lungimirante Aurelio De Laurentiis ora deve fare un altro passo: far nascere un team eSport ufficiale della SSCN. Oramai il mondo del competitive è una realtà nei ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’importante collaborazione chiusa dalconè veramente un grande colpo per la. Aurelio De Laurentiis dopo la maglia firmata Marcelo Burlon, mette a referto un altro marchio di caratura mondiale.Corporation è uno dei più grandi sviluppatori di videogame al mondo, un marchio storico che dà vita a titoli come PES tra i più giocati del globo, ma anche altri titoli diventati leggende nel mondo videoludico come Metal Gear e Castelvania. Basterebbe questo per far capire l’importanza dell’accordo chiuso traed il. Ma da uomo lungimirante Aurelio De Laurentiis ora deve fare un altro passo: far nascere unufficiale. Oramai il mondo del competitive è una realtà nei ...

sscnapoli : Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione! Benvenuti… - claudioruss : KONAMI comunica che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo della SSC #Napoli. Dal 1° luglio 2021, la st… - claudioruss : Konami annuncia un accordo di collaborazione di lungo periodo con il #Napoli. La partnership nel settore dei videog… - JFREDYHM : RT @sscnapoli: Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione! Benvenuti @official… - jsoares06 : RT @sscnapoli: Siamo felici di annunciare Konami come nostro nuovo Official Partner a partire dalla prossima stagione! Benvenuti @official… -