Il tempo dei ricatti morali è finito e la trama del terrore, dopo 14 mesi di lockdown, non tiene più (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempi duri per gli apostoli del lockdown. Ce n’è uno coi baffetti da sparviero o da omino della caffettiera che gira per televisioni a farsi puntualmente bastonare e allora lui, imperturbabile: ma infatti, ma è quello che dico, ma l’ha detto anche quello e quell’altro. Una roba mortificante, opinionisti con le opinioni altrui, prese in prestito e dismesse alla bisogna. Poi il virologo o succedaneo che vuol lanciare la moda delle mascherine sotto il solleone, un tatuaggio di soggezione, di acritico rispetto dei comandamenti. I terroristi sono indefessi, stupidi come vuole il comandamento ideologico dell’obbedienza cieca pronta e assoluta. Tetragoni ad ogni evidenza e a qualsiasi sconfessione. Chi ragiona sapeva che coprifuoco e zone rosse non servono ad arginare niente ma adesso fioccano le conferme in punta di scienza, come pretendono gli ipocriti che poi, se la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempi duri per gli apostoli del. Ce n’è uno coi baffetti da sparviero o da omino della caffettiera che gira per televisioni a farsi puntualmente bastonare e allora lui, imperturbabile: ma infatti, ma è quello che dico, ma l’ha detto anche quello e quell’altro. Una roba mortificante, opinionisti con le opinioni altrui, prese in prestito e dismesse alla bisogna. Poi il virologo o succedaneo che vuol lanciare la moda delle mascherine sotto il solleone, un tatuaggio di soggezione, di acritico rispetto dei comandamenti. I terroristi sono indefessi, stupidi come vuole il comandamento ideologico dell’obbedienza cieca pronta e assoluta. Tetragoni ad ogni evidenza e a qualsiasi sconfessione. Chi ragiona sapeva che coprifuoco e zone rosse non servono ad arginare niente ma adesso fioccano le conferme in punta di scienza, come pretendono gli ipocriti che poi, se la ...

