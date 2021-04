Generali | la mossa di Caltagirone Non porta le azioni in assemblea

Advertising

Affaritaliani : Generali, mossa a sorpresa di Caltagirone. Non porta le azioni in assemblea - Michele_Arnese : Uno schiaffo al management di Generali e a Mediobanca. Non ci sono altri modi di intendere la mossa a sorpresa di C… - bizcommunityit : #banca Generali, Mossa il CEO più operativo sui dividendi degli ultimi 5 anni #CEO - BancaGenerali : RT @VeneziePost: #Banche: L’assemblea dei soci di @BancaGenerali ha approvato il #bilancio 2020 che si è chiuso con un #utile netto di 289,… - VeneziePost : #Banche: L’assemblea dei soci di @BancaGenerali ha approvato il #bilancio 2020 che si è chiuso con un #utile netto… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali mossa

Del resto, si spiega, la tensione tra i grandi soci dellee' cominciata a salire dal 2019. ... In questo contesto e' arrivata ladi Caltagirone, anche in vista del rinnovo del cda ...Con unaa sorpresa Francesco Gaetano Caltagirone, secondo socio e vicepresidente vicario dellecon una quota sopra il 5%, ha deciso di non depositare le sue azioni in vista dell'...Un aiuto ai giovani, sotto forma di garanzia statale per permettere l’acquisto della casa attraverso un mutuo, ma senza versare anticipi. C’è anche questa mossa nella ...Del resto, si spiega, la tensione tra i grandi soci delle Generali e' cominciata a salire dal 2019 ... In questo contesto e' arrivata la mossa di Caltagirone, anche in vista del rinnovo del cda ...