**Covid: in Lombardia 2.442 casi e 47 vittime, calano ancora i ricoverati** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 2.442 nuovi positivi al Covid19 rilevati da 56.993 tamponi processati nelle ultime ore (4,2%). I morti sono 47. Continuano a diminuire i ricoverati: in terapia intensiva sono 575, sette in meno da ieri. Negli altri reparti i pazienti Covid sono 3.707 (-112). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - Inci sono 2.442 nuovi positivi al Covid19 rilevati da 56.993 tamponi processati nelle ultime ore (4,2%). I morti sono 47. Continuano a diminuire i ricoverati: in terapia intensiva sono 575, sette in meno da ieri. Negli altri reparti i pazienti Covid sono 3.707 (-112).

