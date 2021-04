Bollettino dell’Asl di Benevento: continuano a calare i contagi, c’è un decesso (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bollettino dell’Asl di Benevento del 28 aprile del 2021: processati 1160 tamponi, di questi 56 sono risultati positivi al coronavirus. Undici sono appartenenti a persone con sintomi, i restanti no. L’Azienda Sanitaria, nel contempo, comunica un decesso e 137 guariti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodidel 28 aprile del 2021: processati 1160 tamponi, di questi 56 sono risultati positivi al coronavirus. Undici sono appartenenti a persone con sintomi, i restanti no. L’Azienda Sanitaria, nel contempo, comunica une 137 guariti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

