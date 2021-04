(Di mercoledì 28 aprile 2021) Colpo a sorpresa – ma forse neanche troppo – nel Movimento 5 Stelle didove oggi, nel corso del Consiglio Comunale, ilGiuseppeha rassegnato le proprie dimissioni, uscendo poi dall’aula. Questa non è la prima defezione da parte di consiglieri eletti nel M5s: prima dihanno voltato le spalle Roberta Virgili, passata al gruppo misto e Anna Maria Tarantino, che ha aderito al gruppo Cambiamo con Toti, mentre arsi sono stati Felice Saccente e Giovannella Riccobono. A sostituiresarà Bruna Mancini, che in campagna elettorale ha ricevuto 50 voti. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Ardea, la maggioranza perde i pezzi: si dimette il consigliere Castellano -

A raccontare cosa è accaduto è il sindaco di, Mario Savarese, molto amareggiato dall'episodio ... "La stragrandedei cittadini di questo comune è costituita da bravissime persone - ...Questo il 'disgustoso' risveglio di alcuni residenti diche, a causa del comportamento ... La stragrandedei cittadini di questo comune è costituita da bravissime persone. A loro ...Si è consumato in consiglio comunale ad Ardea il matrimonio tra Movimento cinque stelle e il Partito democratico. Lo ha annunciato il consigliere Alessandro Mari, unico esponente del Pd nell’assise, c ...Una cerimonia organizzata in tutto silenzio e l'opposizione sbotta: "Una vergogna che il M5S abbia deciso di non invitare i Consiglieri di Minoranza" ...