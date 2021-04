ACE COMBAT 7: DLC Experimental Aircraft Series disponibile (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da oggi hai la possibilità di pilotare aeroplani da guerra all’avanguardia grazie al nuovo DLC “Experimental Aircraft Series” diACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN. Il DLC include i seguenti 3 velivoli: F-15 S/MTD (The Boeing Company) F-16XL (Lockheed Martin Corporation) FB-22 Strike Raptor (Lockheed Martin) In aggiunta, nuove skin ed emblemi di piloti nemici e unità Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 28 aprile 2021) Da oggi hai la possibilità di pilotare aeroplani da guerra all’avanguardia grazie al nuovo DLC “” diACE7: SKIES UNKNOWN. Il DLC include i seguenti 3 velivoli: F-15 S/MTD (The Boeing Company) F-16XL (Lockheed Martin Corporation) FB-22 Strike Raptor (Lockheed Martin) In aggiunta, nuove skin ed emblemi di piloti nemici e unità

