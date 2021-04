Variante indiana Lazio, a Latina attenzione resta alta (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) - Variante indiana: nessun caso al momento nella comunità Sikh a Latina, ma l'attenzione resta alta. A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Prosegue l'indagine epidemiologica della Asl di Latina su comunità Sikh, al momento nessun rilevamento di Variante indiana ma mantenere alta l'attenzione", sottolinea D'Amato nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Sul punto interviene anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta, interpellato dall'Adnkronos. "Bisogna mantenere la giusta lucidità, facendo comprendere l'entità del problema ma senza creare situazioni di panico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) -: nessun caso al momento nella comunità Sikh a, ma l'. A fare il punto è l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato: "Prosegue l'indagine epidemiologica della Asl disu comunità Sikh, al momento nessun rilevamento dima mantenerel'", sottolinea D'Amato nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19. Sul punto interviene anche il sindaco di, Damiano Coletta, interpellato dall'Adnkronos. "Bisogna mantenere la giusta lucidità, facendo comprendere l'entità del problema ma senza creare situazioni di panico. ...

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - GILIOLADEBORTOL : Variante indiana Covid in Veneto. Pellegrinaggio in India e bagno nel Gange: così si sono infettati padre e figlia… - curtno67 : Variante indiana, Crisanti: «Molto infettiva, serve quarantena vigilata» -