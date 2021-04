Uomini e Donne, arrestato ex cavaliere del talk show: l’accusa (Di martedì 27 aprile 2021) E’ stato arrestato a Imperia un ex cavaliere del talk show di Mediaset, “Uomini e Donne”. Accusato per un reato commesso nel 2019 E’ stato arrestato con l’accusa di scippo un ex cavaliere del Trono Over. Si tratta di Patrizio Faggioli, volto noto per gli appassionati del programma di Mediaset, “Uomini e Donne”. Faggioli è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 aprile 2021) E’ statoa Imperia un exdeldi Mediaset, “”. Accusato per un reato commesso nel 2019 E’ statocondi scippo un exdel Trono Over. Si tratta di Patrizio Faggioli, volto noto per gli appassionati del programma di Mediaset, “”. Faggioli è L'articolo proviene da Inews.it.

