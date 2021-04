Torre Annunziata, 61enne ucciso per un parcheggio: sindaco vieta occupazioni abusive in strada (Di martedì 27 aprile 2021) Torre Annunziata. Ad una settimana dall’omicidio di Maurizio Cerrato, il 61enne accoltellato per un parcheggio, il sindaco della città vesuviana, Vincenzo Ascione, ha voluto dare un forte segnale, firmando un’ordinanza per la “rimozione dal suolo pubblico di tutte le occupazioni effettuate dai cittadini non autorizzate dagli uffici comunali competenti”. Torre Annunziata, 61enne ucciso per un parcheggio: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 aprile 2021). Ad una settimana dall’omicidio di Maurizio Cerrato, ilaccoltellato per un, ildella città vesuviana, Vincenzo Ascione, ha voluto dare un forte segnale, firmando un’ordinanza per la “rimozione dal suolo pubblico di tutte leeffettuate dai cittadini non autorizzate dagli uffici comunali competenti”.per un: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

