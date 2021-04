Spionaggio | spuntano i registri segreti di Biot | Dalle sue mani passavano informazioni top secret

(Di martedì 27 aprile 2021) L'ufficiale della Marina continua a non parlare con i magistrati. Ma adesso si scopre chesuesono transitati dossier delicatissimi. La difesa: "Quei documenti li riceveva solamente, non li leggeva"

L'ultimo atto della spy story che incrina i rapporti tra Roma e Mosca passa attraverso due registri che dimostrano come il capitano di fregata Walter Biot abbia avuto a disposizione documenti ...... dove, tra le altre cose, denuncia lo "dei giornalisti"; in Argentina (69esimo posto), ... generalmente intrapresi da funzionari eletti o rappresentanti dello Stato, tra cui il Perù (...L'ufficiale della Marina continua a non parlare con i magistrati. Ma adesso si scopre che dalle sue mani sono transitati dossier delicatissimi. La difesa: ...