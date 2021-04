Snichelotto | “Bisogna essere italiani con una visione del tutto diversa”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 27 aprile 2021) di Erika Noschese “Oggi è necessario appartenere al bacino del Mediterraneo maed europei con un’Europa”. Lo ha dichiarato Luigi, presidente di AssoMime, Associazione Mezzogiorno, Italia, Mediterraneo Europa intervenuto in qualità di disturbatore alla puntata di Tribuna Politica che ha visto protagonista il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio. Per, infatti, “oggi la politica è un meccanismo di lobbismo nel quale si rappresentano gli interventi, le necessità e gli interessi dei pochi, in favore della collettività e, in generale, negli ultimi 20 o 30 anni i meccanismi rappresentanti sono quelli dei pochi, a discapito della collettività che si doveva rappresentare”. Un’analisi che condivide anche Maraio, evidenziando che “c’è bisogno di non dividere il ...