Recovery, Draghi presenta il piano anche in Senato: “Senza le riforme dispero di spendere bene tutti questi soldi, già è difficilissimo” (Di martedì 27 aprile 2021) “Senza queste riforme”, previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, “dispero di spendere bene tutti questi soldi, già è difficilissimo”. Il presidente del Consiglio Mario Draghi dopo aver parlato alla Camera si è presentato in Senato per illustrare il Pnrr e ha ripercorso lo stesso intervento di ieri. Ha garantito la centralità del Parlamento, nonostante le polemiche per il poco tempo concesso di analisi del testo, e ha parlato delle sei missioni in cui è strutturato il piano. Iniziando il discorso è anche incappato in alcuni lapsus: ha detto “onorevoli deputati” invece che Senatori e citando il 25 aprile ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “queste”, previste nelnazionale di ripresa e resilienza, “di, già è”. Il presidente del Consiglio Mariodopo aver parlato alla Camera si èto inper illustrare il Pnrr e ha ripercorso lo stesso intervento di ieri. Ha garantito la centralità del Parlamento, nonostante le polemiche per il poco tempo concesso di analisi del testo, e ha parlato delle sei missioni in cui è strutturato il. Iniziando il discorso èincappato in alcuni lapsus: ha detto “onorevoli deputati” invece cheri e citando il 25 aprile ha ...

