Recovery, c'è il via libera delle Camere. Draghi: 'Cambiamento solo se si lavora insieme' (Di martedì 27 aprile 2021) È stato il giorno del voto in Parlamento sul Recovery plan italiano. Dopo l'approvazione da parte della Camera, in serata è arrivato anche quello del Senato. Con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) È stato il giorno del voto in Parlamento sulplan italiano. Dopo l'approvazione da parte della Camera, in serata è arrivato anche quello del Senato. Con 224 voti a favore, 16 contrari e 21 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al via le comunicazioni di Draghi alla Camera sul Recovery - La DIRETTA #ANSA - Agenzia_Ansa : Il sì della Camera in mattinata, quello del Senato in tarda serata: il via libera del Parlamento al Recovery Plan… - Tg3web : Dopo il via libera della Camera, il presidente del Consiglio Draghi ha presentato il Recovery Plan al Senato. Un pi… - simonaumberta : RT @fanpage: ULTIM'ORA Recovery, il #Senato approva risoluzione di maggioranza con 224 sì. #PNRR - i404_it : Via libera al Recovery Plan anche dal Senato. Il piano da 248 miliardi per salvare l'Italia va a Bruxelles -