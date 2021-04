Recovery | Camera | ok a risoluzione maggioranza | 442 sì

(Di martedì 27 aprile 2021) Con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti l'Aula dellaapprova ladisulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione alPlan. ...

Con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti l'Aula dellaapprova la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione alPlan. I deputati di Fdi si sono astenuti sul voto della risoluzione ...La misura spicca tra quelle delplan, annunciate dal premier Draghi alla: "Un Piano che guarda alle prossime generazioni", ha detto, illustrando il Pnrr che sarà inviato a Bruxelles ...13.55 Camera approva Piano Draghi con 442 sì Con 442 voti sì, 19 no e 51 astenuti la Camera ha approvato la Risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Draghi sul Recovery Plan. Essa im ...Con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti l'Aula della Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione al Recovery Plan.