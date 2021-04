Rainbow Six, Canadian torna con Spacestation: il 24enne sostituisce Luke Slota (Di martedì 27 aprile 2021) Grande ritorno sulla scena per quello che molti considerano il più forte giocatore nordamericano di Rainbow Six Siege. Stiamo parlando di Troy “Canadian” Jaroslawski, che andrà a sostituire Luke Slota a causa dell’impossibilità di Spacestation di procurargli un passaporto per il Six Invitational, che si terrà a Parigi. L’annuncio del ritorno di Canadian è stato dato dalla stessa organizzazione. E’ doveroso ricordare che Jaroslawski è uno dei pochi giocatori capaci di vincere per ben due volte il Six Invitational. Ma nel curriculum di Canadian non c’è solo questo, dato che il giocatore esports ha ottenuto il successo anche in un paio di finali della Pro League. Per farla breve, Canadian è ampiamente considerato come uno dei migliori IGL della scena di ... Leggi su esports247 (Di martedì 27 aprile 2021) Grande ritorno sulla scena per quello che molti considerano il più forte giocatore nordamericano diSix Siege. Stiamo parlando di Troy “” Jaroslawski, che andrà a sostituirea causa dell’impossibilità didi procurargli un passaporto per il Six Invitational, che si terrà a Parigi. L’annuncio del ritorno diè stato dato dalla stessa organizzazione. E’ doveroso ricordare che Jaroslawski è uno dei pochi giocatori capaci di vincere per ben due volte il Six Invitational. Ma nel curriculum dinon c’è solo questo, dato che il giocatore esports ha ottenuto il successo anche in un paio di finali della Pro League. Per farla breve,è ampiamente considerato come uno dei migliori IGL della scena di ...

