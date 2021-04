Primo Maggio 2021, il cast è al completo con Noel Gallagher e Gianna Nannini (Di martedì 27 aprile 2021) Svelata la line-up del Primo Maggio 2021: tra i nuovi nomi nel cast Noel Gallagher e Gianna Nannini! Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, torna l’atteso appuntamento con il CONCERTO DEL Primo Maggio di ROMA che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, sabato 1 Maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Oltre 6 ore di musica dal vivo, testimonianze e riflessioni per uno show imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti e punterà a premiare al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Svelata la line-up del: tra i nuovi nomi nel! Promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, torna l’atteso appuntamento con il CONCERTO DELdi ROMA che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2, sabato 1dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Oltre 6 ore di musica dal vivo, testimonianze e riflessioni per uno show imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti e punterà a premiare al ...

Advertising

Einaudieditore : Non sapevamo quale scegliere, quindi per la prima edizione le facciamo tutte e tre. Dall’11 maggio in libreria c’è… - DSantanche : Dal Primo Maggio ripartono 35 milioni di #cartelle esattoriali. Il colpo di grazia a famiglie e imprese provate da… - PieroPelu : P R I M O M A G G I O ???????? Ci si vede al concertone ragazzacc?, in diretta su @RaiTre! Io ci sarò?? Orgoglioso di es… - mb9939 : RT @Meta__Moro: Sia Ermal che Fabrizio al Primo Maggio. Buttiamo tutti un grido. - aestheticgiuls : @ organizzatori del concerto del primo maggio: PERCHÉ CI STATE METTENDO TANTO AD ANNUNCIARE FULMINACCI -