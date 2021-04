Perché i prezzi del rame si elettrizzano (Di martedì 27 aprile 2021) La quotazione del rame tocca i massimi storici: domanda in crescita, specie in Cina e negli Stati Uniti, e offerta in decremento (per il caso Cile). Tutti i dettagli 9.965 dollari a tonnellata. Il prezzo del rame ha toccato, in queste ore, la quotazione massima, grazie ad un indebolimento del dollaro e ad una domanda in forte crescita. Tutti i dettagli. PREZZO DEL rame AI MASSIMI Partiamo dal nuovo record. In giornata ha toccato una quotazione massima di 9.965 dollari a tonnellata, un risultato vicino al massimo storico di 10.190 dollari a tonnellata toccato il 15 febbraio. UN TREND IN CRESCITA La quotazione odierna conferma il trend di crescita del prezzo del metallo. Dopo aver toccato i minimi, il 19 marzo, a 4.371 dollari, il prezzo del metallo è cresciuto, raddoppiando la quotazione entro l’anno. Dall’inizio del 2021, scrive ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) La quotazione deltocca i massimi storici: domanda in crescita, specie in Cina e negli Stati Uniti, e offerta in decremento (per il caso Cile). Tutti i dettagli 9.965 dollari a tonnellata. Il prezzo delha toccato, in queste ore, la quotazione massima, grazie ad un indebolimento del dollaro e ad una domanda in forte crescita. Tutti i dettagli. PREZZO DELAI MASSIMI Partiamo dal nuovo record. In giornata ha toccato una quotazione massima di 9.965 dollari a tonnellata, un risultato vicino al massimo storico di 10.190 dollari a tonnellata toccato il 15 febbraio. UN TREND IN CRESCITA La quotazione odierna conferma il trend di crescita del prezzo del metallo. Dopo aver toccato i minimi, il 19 marzo, a 4.371 dollari, il prezzo del metallo è cresciuto, raddoppiando la quotazione entro l’anno. Dall’inizio del 2021, scrive ...

