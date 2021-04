Per Tommaso Zorzi un programma in prima serata su Italia 1 (ma i suoi fan protestano) (Di martedì 27 aprile 2021) La notizia, data dall’esperto di gossip Santo Pirrotta nel corso dell’ultima puntata di “Ogni mattina”, il programma condotto da Adriana Volpe su TV8, è di quelle davvero clamorose: a breve Tommaso Zorzi condurrà un programma tutto suo in prima serata. E non una semplice striscia quotidiana – come è “Punto Z”, approfondimento quotidiano di Zorzi sull’Isola dei Famosi 2021, di cui è uno degli opinionisti – bensì una sorta di talk show in diretta su Italia 1 di cui sarà anche autore. Nuovo programma su Italia 1 per Tommaso Zorzi Stando alle pochissime indiscrezioni trapelate, il nuovo programma di Tommaso Zorzi sarebbe molto simile al ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 aprile 2021) La notizia, data dall’esperto di gossip Santo Pirrotta nel corso dell’ultima puntata di “Ogni mattina”, ilcondotto da Adriana Volpe su TV8, è di quelle davvero clamorose: a brevecondurrà untutto suo in. E non una semplice striscia quotidiana – come è “Punto Z”, approfondimento quotidiano disull’Isola dei Famosi 2021, di cui è uno degli opinionisti – bensì una sorta di talk show in diretta su1 di cui sarà anche autore. Nuovosu1 perStando alle pochissime indiscrezioni trapelate, il nuovodisarebbe molto simile al ...

