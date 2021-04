Mediaset: non esclusa fusione con Spagna, ma non ora (Di martedì 27 aprile 2021) "Non escludiamo una futura fusione con Mediaset Espana, ma non è un dossier sul tavolo per i prossimi mesi". Così Marco Giordani, direttore finanziario del Biscione, rispondendo agli analisti durante ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) "Non escludiamo una futuraconEspana, ma non è un dossier sul tavolo per i prossimi mesi". Così Marco Giordani, direttore finanziario del Biscione, rispondendo agli analisti durante ...

Advertising

redazioneiene : “Per tutti quelli che ‘la legge Zan non serve’” #LeIene #LesbianVisibilityDay - MediasetPlay : La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è… - ZZiliani : Come ho già avuto modo di dire, #Agnelli è colui che chiese a #Mediaset il mio licenziamento: che non avvenne. Cono… - nagia59 : RT @robynspower: Visto che ormai l'#isola non funziona più, e lo dimostrano gli ascolti, perché non riportare in tv il reality per eccellen… - fisco24_info : Mediaset: non esclusa fusione con Spagna, ma non ora: Giordani: basta cause legali, difficili stime economiche su 2… -