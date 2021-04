“Lo ha visto e ha smesso di parlare”. Amici 20, su Giulia Stabile ora interviene anche il papà (Di martedì 27 aprile 2021) Il serale di sabato ha acceso ancora di più i riflettori su Giulia Stabile. La ballerina di Amici 20 è infatti sempre più lanciata verso il successo. A meno di un mese dal termine del programma crescono le sue quotazioni. A tifare per lei non solo alcuni maestri ma anche il pubblico. Per diverse settimane Giulia Stabile ha conquistato la classifica di gradimento stilata in base al televoto, ma anche un importante sostegno espresso sui social da parte dei suoi fan. Giulia Stabile infatti, ha una fanbase molto attiva, è esplosa una polemica sotto l’hashatg #dateciGiuliaStabile, schizzata prima in tendenza. I fan chiedono a gran voce di vederla ballare più spesso durante le prime serate su Canale 5. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Il serale di sabato ha acceso ancora di più i riflettori su. La ballerina di20 è infatti sempre più lanciata verso il successo. A meno di un mese dal termine del programma crescono le sue quotazioni. A tifare per lei non solo alcuni maestri mail pubblico. Per diverse settimaneha conquistato la classifica di gradimento stilata in base al televoto, maun importante sostegno espresso sui social da parte dei suoi fan.infatti, ha una fanbase molto attiva, è esplosa una polemica sotto l’hashatg #dateci, schizzata prima in tendenza. I fan chiedono a gran voce di vederla ballare più spesso durante le prime serate su Canale 5. Un ...

Advertising

PTinchi : @marcomoltomale ??????????e questa da dove salta fuori?....visto il disastro.... avete smesso di pagare??????? - IsThisMadness_ : @akshsoab Uguale, anche io ho smesso coi fandom anni fa perchè sono solo fanwar e basta Ohhhh sei oomf con lei? ?? I… - toninococ : RT @NonEvoluto: Ripeto, il #Milan di questa sera (e non solo), non ha giustificazioni. Stiamo perdendo contro una @OfficialSSLazio che ha s… - MarcoMark1899 : RT @NonEvoluto: Ripeto, il #Milan di questa sera (e non solo), non ha giustificazioni. Stiamo perdendo contro una @OfficialSSLazio che ha s… - despecialuan : @BaddHandss secondo me è sempre stato imbarazzante come giocatore.. evidentemente è anche un piccolo uomo visto che… -