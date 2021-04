Ligue 1 – Lione-Lille 2-3 | ma che papera di Maignan! | VIDEO

Advertising

PianetaMilan : .@Ligue1UberEats - Lione-Lille 2-3, ma che papera di @mmseize! | #VIDEO - #Calciomercato #Ligue1 @acmilan #ACMilan… - Alessandrolux : Ligue 1, Lilla vince in rimonta a Lione e torna in testa - - 11contro11 : Ligue 1, giornata 34: rimonta incredibile del #Lille a #Lione #Angers #Bordeaux #Brest #Dijon #Lens #Lorient… - zazoomblog : Ligue 1 il Lille vince a Lione. Bene PSG e Monaco - #Ligue #Lille #vince #Lione. #Monaco - sportli26181512 : Lione-Lilla 2-3: Il Lilla ottiene i tre punti importanti nel match valevole per la trentaquattresima giornata della… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Lione

... pettorina gialla e mani incrociate: il 35enne exsi è addormentato nel bel mezzo della partita, incurante del Bordeaux in piena lotta per non retrocedere in2. TRA RETROCESSIONE E ...Siamo ormai alle ultime tornate della1 , dove nel weekend si è disputata la 34esima giornata di campionato. La lotta per il titolo ...ha vinto un importantissimo scontro diretto contro il...La squadra di Galtier è, a sorpresa, prima in Ligue 1. Dieci anni fa, di questo periodo, il Lille viveva i giorni più gloriosi della propria storia. In poche settimane la squadra del nord della Franci ...La Ligue 1 è ancora apertissima, con almeno tre squadre a contendersi il titolo in pochissimi punti, a quattro giornate dalla fine. Favorito il Lille.