Infortunati Sampdoria in vista della Roma: come stanno Ramirez e Quagliarella (Di martedì 27 aprile 2021) La Sampdoria è tornata in campo per preparare la prossima sfida contro la Roma. Le condizioni di Quagliarella, Ramirez e Torregrossa La Sampdoria è tornata in campo quest'oggi per preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma, in programma domenica alle ore 20:45. Totalmente recuperati Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez che hanno svolto la maggior parte del lavoro insieme al resto del gruppo. Prosegue il suo iter di recupero agonistico Ernesto Torregrossa che non ha ancora del tutto smaltito il problema muscolare al soleo della gamba destra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

