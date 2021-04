Incontro Gravina-Vaia: quando tornano i tifosi allo stadio? (Di martedì 27 aprile 2021) Si è svolto questa mattina un Incontro tra il presidente della FIGC Gravina e Francesco Vaia, direttore dell’istituto Spallanzani A tutti sono brillati gli occhi nel rivedere qualche tifoso allo stadio in occasione della gara tra Chelsea e Manchester City dello scorso week end. Per vedere la stessa cosa nel nostro campionato si dovrà ancora attendere, ma intanto questa mattina c’è stato un Incontro importante tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il direttore del reparto di malattie infettive all’istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Come si legge nella nota pubblicata sul sito della FIGC l’obiettivo è individuare il prima possibile delle soluzioni che permettano il ritorno di una parte dei tifosi negli stadi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Si è svolto questa mattina untra il presidente della FIGCe Francesco, direttore dell’istituto Spallanzani A tutti sono brillati gli occhi nel rivedere qualche tifosoin occasione della gara tra Chelsea e Manchester City dello scorso week end. Per vedere la stessa cosa nel nostro campionato si dovrà ancora attendere, ma intanto questa mattina c’è stato unimportante tra il presidente della FIGC Gabrielee il direttore del reparto di malattie infettive all’istituto Spallanzani di Roma, Francesco. Come si legge nella nota pubblicata sul sito della FIGC l’obiettivo è individuare il prima possibile delle soluzioni che permettano il ritorno di una parte deinegli stadi ...

