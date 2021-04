Il Segreto | un errore imperdonabile | E ora cosa accade?

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilsi è reso protagonista di uncon il pubblico che ha creato anche un po’ di polemica sui social network. Eccoè successo. IlPrima di leggere qualsiasiandiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, 27 aprile 2021. Ancora una volta Angustias si trova di fronte a un momento di grandissimo dolore. La donna ha partorito un bambino, ma questi fin da subito ha avuto dei problemi molto complicati a livello di salute. Questi infatti si è trovato di fronte a problemi legati a circolazione e respirazione. LEGGI ANCHE >>> Un dolorosissimo addio in Un Posto al Sole Intanto Alberto Guerra si trova a spiegare al padre Tristan che il bambino non è fuori pericolo nonostante in molti si sono trovati di fronte a un ...

Advertising

ParticipioPart : @MauroAsara @IlBacchettone @MarcoBellinazzo Se vuoi trovare un’accordo ti siedi a tavolino di tutte le parti. Non o… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto errore

Altranotizia

... sottolineando come "il Pci di Berlinguer non avrebbe mai commesso undel genere". La ... È lui che il primo luglio 1993 accoglie in granAndreotti, che aveva chiesto di essere ricevuto. ...... di volta in volta, cambia giusto qualche ingrediente, ma non fate il mio stesso, aspettate ...prova combinare le abilità al momento giusto e aiutarsi fra compagni si è rivelato l'unico...Viva la pappa col pomodoro cantava Rita Pavone. Certo, i piatti gourmet sofisticati e dal gusto intenso piacciono a tutti ma una salsa di pomodoro è tutta ...Accusato di voler incastrare la collega di Corbetta nascondendo droga nella sua auto: non si placano le polemiche ...