Il record di Lella Lombardi: il 27 aprile 1975 unica donna a punti in un GP di Formula 1 (Di martedì 27 aprile 2021) Negli ultimi tempi, la Formula 1 sta cambiando volto. Oltre a una maggiore internazionalizzazione, il massimo campionato per le quattro ruote su pista sembra pronto a ridare nuovamente spazio alle ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 aprile 2021) Negli ultimi tempi, la1 sta cambiando volto. Oltre a una maggiore internazionalizzazione, il massimo campionato per le quattro ruote su pista sembra pronto a ridare nuovamente spazio alle ...

Advertising

fra_din : RT @Gazzetta_it: #LellaLombardi e un primato imbattuto: l'unica donna a punti in #F1, il 27 aprile 1975 @F1 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #LellaLombardi e un primato imbattuto: l'unica donna a punti in #F1, il 27 aprile 1975 @F1 - Gazzetta_it : #LellaLombardi e un primato imbattuto: l'unica donna a punti in #F1, il 27 aprile 1975 @F1 - lella_50 : RT @PaoloBorg: Ricordiamoci che il governo Conte I ha affossato in la missione Sophia di salvataggio e il governo Conte II ha il record di… -