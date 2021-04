Harry e Meghan tagliati fuori dalla Royal Family? “Carlo vuole abbattere i costi” (Di martedì 27 aprile 2021) Il Principe Carlo sarebbe intenzionato a tagliare fuori Harry e Meghan dai membri senior della Royal Family per abbattere i costi della Corona. Dopo la scomparsa del Principe Filippo il Principe Carlo avrebbe assunto nuove responsabilità all’interno di Buckingham Palace e, stando a quanto dichiarato dalla biografa Angela Levin (e riportato da Fanpage.it), sarebbe intenzionato a snellire gli esosi costi della Corona tagliando fuori Harry e Meghan Markle dai membri senior della Royal Family. Già durante l’intervista da Oprah Winfrey Harry aveva dichiarato di riuscire a vivere solo grazie all’eredità ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 27 aprile 2021) Il Principesarebbe intenzionato a tagliaredai membri senior dellaperdella Corona. Dopo la scomparsa del Principe Filippo il Principeavrebbe assunto nuove responsabilità all’interno di Buckingham Palace e, stando a quanto dichiaratobiografa Angela Levin (e riportato da Fanpage.it), sarebbe intenzionato a snellire gli esosidella Corona tagliandoMarkle dai membri senior della. Già durante l’intervista da Oprah Winfreyaveva dichiarato di riuscire a vivere solo grazie all’eredità ...

