Grave lutto per Gonzalo Higuain: è morta la madre del Pipita

E' venuta a mancare a soli 64 anni Nancy Higuain, madre del campione di calcio Gonzalo Higuain: la donna era malata da tempo. Una notizia che ha tristemente colpito tutto il mondo del calcio: la madre del bomber argentino Gonzalo Higuain, che ha fatto sognare i tifosi del Napoli e della Juve, è morta nelle

