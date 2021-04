Cyberpunk 2077 quattro mesi dopo: il PlayStation Store continua a non proporre il titolo di CD Projekt (Di martedì 27 aprile 2021) Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio disastroso: bug e problemi grafici hanno rovinato l'esperienza di diversi giocatori che hanno richiesto un rimborso. Tra le richieste dei giocatori ed il gioco completamente buggato su PS4, PlayStation ha deciso di ritirarlo dal suo negozio digitale. Ora CD Projekt RED in questi mesi ha pubblicato due importanti patch che hanno migliorato considerevolmente il gameplay, oltre ad una serie di fix minori. Ma sono passati quattro mesi e di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store non ve n'è traccia. Questo probabilmente perché le prestazioni su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro non sono ancora eccezionali. Secondo quanto riferito da CD ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021)ha avuto un lancio disastroso: bug e problemi grafici hanno rovinato l'esperienza di diversi giocatori che hanno richiesto un rimborso. Tra le richieste dei giocatori ed il gioco completamente buggato su PS4,ha deciso di ritirarlo dal suo negozio digitale. Ora CDRED in questiha pubblicato due importanti patch che hanno migliorato considerevolmente il gameplay, oltre ad una serie di fix minori. Ma sono passatie disunon ve n'è traccia. Questo probabilmente perché le prestazioni su4 e4 Pro non sono ancora eccezionali. Secondo quanto riferito da CD ...

