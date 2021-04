Coprifuoco: sarà rivisto a metà maggio. Accordo nella maggioranza di governo. Salvini e Renzi contenti (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' arrivato l'Accordo fra le forze politiche di maggioranza: a maggio ci sarà una verifica sui limiti imposti dal decreto riaperture in base all'andamento di contagi e campagna vaccinale. Se i numeri saranno favorevoli, il 15 maggio potrebbe saltare il limite delle 22 per il tutti a casa. Respinto un testo presentato da Fratelli d'Italia: 48 favorevoli, 233 contrari e 8 astenuti. Fi e Lega non hanno votato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) E' arrivato l'fra le forze politiche diranza: aciuna verifica sui limiti imposti dal decreto riaperture in base all'andamento di contagi e campagna vaccinale. Se i numeri saranno favorevoli, il 15potrebbe saltare il limite delle 22 per il tutti a casa. Respinto un testo presentato da Fratelli d'Italia: 48 favorevoli, 233 contrari e 8 astenuti. Fi e Lega non hanno votato L'articolo proviene da Firenze Post.

