Comunisti | in che senso?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Cara Norma, il manifesto che nasce il 28 aprile 1971, anticipato nel 1969, e in qualche modo svezzato dalla rivista madre che gli dette il nome, per molti della mia generazione è stato un evento fondamentale. Non avrei certo immaginato che la mia collaborazione al giornale sarebbe durata 30 anni il giorno in cui uscì il mio primo articolo: una recensione datata 3 aprile 1974 a un’analisi di Franca Pieroni Bortolotti sulle responsabilità negative del neonato Partito socialista sull’emancipazione della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

eleonoraforenza : Antonio #Gramsci fu ucciso dal fascismo, che lo condannò a una lunga detenzione nonostante la sua fragile salute. q… - ricpuglisi : Mi sembra di capire che parecchi partigiani comunisti volessero passare direttamente dalla liberazione alla dittatura del proletariato. - censurastocazz1 : @LiaQuartapelle @klub_radio Preoccupata che in Ungheria tra 2/3 settimana Orbán ripristinerà la totale libertà? St… - riccardo_ric : @PMusedo @GeneraleCujkov ?? cosa ho scritto pro PCC? Che nn sono comunisti? Ad occhio se lo dici in ???? nel posto sba… - Giordan85377483 : RT @eleonoraforenza: Antonio #Gramsci fu ucciso dal fascismo, che lo condannò a una lunga detenzione nonostante la sua fragile salute. quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunisti che

Il Sole 24 ORE

Già Madrid ha abbastanza guai; e non merita una campagna da anni Trenta, tra avversarisi trattano da fascisti e da. Si vota martedì prossimo per la Comunità di Madrid, l'area metropolitana della capitale,è diventata la Regione più ricca di Spagna, superando la ......i democristiani non potevano apparire di fronte al loro elettorato, e viceversa; come Palmiro Togliatti non voleva essere scambiato per Alcide De Gasperi, e viceversa. Un po' quellofa ...Si vota martedì prossimo per l’area metropolitana della capitale tra minacce e allarmi. I popolari verso la vittoria ma avranno bisogno dell’ultradestra di Vox ...l Disegno di legge Zan sta scatenando polemiche e divisioni in Parlamento, spaccando anche il fronte ‘progressista’ con quelli che chiedono di emendarne alcuni punti fondamentali legati al “sesso anag ...