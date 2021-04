Ciclismo, Wout Van Aert non difenderà il suo titolo di campione nazionale belga a cronometro (Di martedì 27 aprile 2021) Stante quanto riporta Wielerflits.NL, Wout Van Aert non ha in programma di difendere il titolo nazionale belga a cronometro conquistato nel 2020. Dopo due trionfi consecutivi nella prova contro il tempo che assegna il Driekleur, il fuoriclasse fiammingo non cercherà il tris poiché, in questo 2021, la gara si svolge in contemporanea con lo stage a Tignes della Jumbo-Visma di Van Aert. Il corridore belga, in seguito al trionfo all’Amstel Gold Race, la seconda grande classica da lui conquistata in questa primavera dopo la Gand-Wevelgem, ha deciso di prendersi una pausa. Van Aert, ora, rimarrà fermo per tutto il mese di maggio e tornerà alle corse al Giro del Delfinato. Successivamente, dall’11 al 19 di giugno, prenderà parte al ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Stante quanto riporta Wielerflits.NL,Vannon ha in programma di difendere ilconquistato nel 2020. Dopo due trionfi consecutivi nella prova contro il tempo che assegna il Driekleur, il fuoriclasse fiammingo non cercherà il tris poiché, in questo 2021, la gara si svolge in contemporanea con lo stage a Tignes della Jumbo-Visma di Van. Il corridore, in seguito al trionfo all’Amstel Gold Race, la seconda grande classica da lui conquistata in questa primavera dopo la Gand-Wevelgem, ha deciso di prendersi una pausa. Van, ora, rimarrà fermo per tutto il mese di maggio e tornerà alle corse al Giro del Delfinato. Successivamente, dall’11 al 19 di giugno, prenderà parte al ...

