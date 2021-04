Caldo in arrivo fino a 30 gradi nel week end (Di martedì 27 aprile 2021) grazie l’anticiclone africano quindi avremo temporali forti e Caldo nel week end. Caldo in arrivo fino a oltre 30 gradi. Non solo temporali, ma anche vampata di Caldo dall’Africa verso le regioni del Sud. Temperature in rialzo sino al weekend. Un’area depressionaria, protesa dalla Penisola Leggi su periodicodaily (Di martedì 27 aprile 2021) grazie l’anticiclone africano quindi avremo temporali forti enelend.ina oltre 30. Non solo temporali, ma anche vampata didall’Africa verso le regioni del Sud. Temperature in rialzo sino alend. Un’area depressionaria, protesa dalla Penisola

Advertising

3BMeteo : @PatronPaolo in alcune zone sta arrivando - CorriereQ : Anticiclone Africano, con primo gran caldo in arrivo fino a oltre 30 gradi - ilSipontinoNet : #Previsioni #meteo ?? Italia divisa in due tra #caldo e piogge ?? Fine settimana con 30° nel foggiano ???? - Walter00365070 : @mariogiordano5 Dimenticavo, la #varianteindiana è immune al caldo ed al vaccino. Mentre la Germania e Francia chi… - MeteoGiuliacci : Nei prossimi giorni CALDO fuori stagione al SUD: -