Addio plastica monouso, l’Ue la mette al bando. E la vita diventa più green (Di martedì 27 aprile 2021) Un approccio più verde alla vita, un modo di muoversi in maniera più consapevole sul pianeta Terra: l’Unione Europea mette al bando i prodotti in plastica monouso. A partire dal 3 luglio 2021 entrerà infatti in vigore il divieto di vendita (e conseguentemente di utilizzo) di tali prodotti. l’Ue sta lavorando in tal senso da diversi anni. La Direttiva 2019/904 del Parlamento e del Consiglio Europeo ha già mosso i suoi primi passi per ridurre i rifiuti in plastica, ma ciò che accadrà nei prossimi mesi avrà un impatto decisamente più ampio e drastico: i nostri supermercati vedranno gradualmente (e poi definitivamente) scomparire articoli che usiamo ancora in maniera quotidiana, muovendoci più o meno inconsapevolmente verso il danneggiamento dell’ambiente. Cotton fioc, ... Leggi su dilei (Di martedì 27 aprile 2021) Un approccio più verde alla, un modo di muoversi in maniera più consapevole sul pianeta Terra: l’Unione Europeaali prodotti in. A partire dal 3 luglio 2021 entrerà infatti in vigore il divieto di vendita (e conseguentemente di utilizzo) di tali prodotti.sta lavorando in tal senso da diversi anni. La Direttiva 2019/904 del Parlamento e del Consiglio Europeo ha già mosso i suoi primi passi per ridurre i rifiuti in, ma ciò che accadrà nei prossimi mesi avrà un impatto decisamente più ampio e drastico: i nostri supermercati vedranno gradualmente (e poi definitivamente) scomparire articoli che usiamo ancora in maniera quotidiana, muovendoci più o meno inconsapevolmente verso il danneggiamento dell’ambiente. Cotton fioc, ...

