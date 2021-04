Vaccino: l’Europa avvia un’azione legale contro AstraZeneca: “Termini contrattuali non rispettati” (Di lunedì 26 aprile 2021) “Lo scorso venerdì è stata avviata un’azione legale nei confronti di AstraZeneca, sulla base della violazione dell’accordo di acquisto anticipato. I Termini del contratto non sono stati rispettati e la compagnia non è stata nella posizione di presentare una strategia affidabile per assicurare la consegna puntuali delle dosi”. L’Ue ad AstraZeneca: “Vogliamo assicurarci una consegna rapida di un numero sufficiente di dosi” Come ha spiegato la portavoce “Quello che conta per noi è che vogliamo assicurarci che ci sia una consegna rapida di un numero sufficiente di dosi, cui i cittadini europei hanno diritto e che sono state promesse sulla base del contratto. La Commissione ha avviato questa azione legale per conto proprio e per conto dei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) “Lo scorso venerdì è statatanei confronti di, sulla base della violazione dell’accordo di acquisto anticipato. Idel contratto non sono statie la compagnia non è stata nella posizione di presentare una strategia affidabile per assicurare la consegna puntuali delle dosi”. L’Ue ad: “Vogliamo assicurarci una consegna rapida di un numero sufficiente di dosi” Come ha spiegato la portavoce “Quello che conta per noi è che vogliamo assicurarci che ci sia una consegna rapida di un numero sufficiente di dosi, cui i cittadini europei hanno diritto e che sono state promesse sulla base del contratto. La Commissione hato questa azioneper conto proprio e per conto dei ...

