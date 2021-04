Tassotti | “Superlega? Comunicazione e tempi sbagliati” | News

Advertising

MCalcioNews : Tassotti: 'Il Milan e l'Atalanta si meritano la Champions. Superlega? La meritocrazia nel calcio deve esistere'… -

Ultime Notizie dalla rete : Tassotti Superlega

Pianeta Milan

Dopo le sue dure parole contro la, in prima linea contro la scelta di Juve, Inter e Milan,... ' Maldini, Baresi,, Boban, Costacurta, Savicevic, Roberto Baggio : qualcosa di loro, a ...Dopo le sue dure parole contro la, in prima linea contro la scelta di Juve, Inter e Milan,... ' Maldini, Baresi,, Boban, Costacurta, Savicevic, Roberto Baggio : qualcosa di loro, a ...Intervista di Mauro Tassotti, ex giocatore ed ex vice allenatore del Milan, sulla volata Champions, sul mercato e tanto, tanto altro!Due grandi ex calciatori si soffermano sulla corsa Champions, l’Atalanta merita un posto tra le quattro qualificate TASSOTTI – “Superlega? Comunicazione e tempi sbagliati. E la meritocrazia, nel calci ...