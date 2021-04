Shearer e Henry i primi giocatori ad entrare nella Hall of Fame della Premier League (Di lunedì 26 aprile 2021) La Premier League questa mattina ha inaugurato la sua Hall of Fame premiando i primi due giocatori: ovvero Alan Shearer e Thierry Henry. Come requisito basta essersi ritirato dal calcio giocato entro l’agosto del 2020 e ovviamente fare parte della storia della Premier League. Shearer detiene ancora il record di miglior marcatore della storia della Premier League con 260 gol in 441 presenze, l’ex attaccante di Blackburn Rovers e Newcastle è stato inoltre per tre volte vincitore della Scarpa d’Oro e rimane l’unico giocatore ad aver realizzato 100 gol in Premier ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Laquesta mattina ha inaugurato la suaofpremiando idue: ovvero Alane Thierry. Come requisito basta essersi ritirato dal calcio giocato entro l’agosto del 2020 e ovviamente fare partestoriadetiene ancora il record di miglior marcatorestoriacon 260 gol in 441 presenze, l’ex attaccante di Blackburn Rovers e Newcastle è stato inoltre per tre volte vincitoreScarpa d’Oro e rimane l’unico giocatore ad aver realizzato 100 gol in...

